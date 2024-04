Micucci: Tac,. Civitanova ancora aspetta

"A che punto è la vicenda della Tac lasciata dalla giunta Acquaroli parcheggiata per anni nell’ex Covid Hospital di Civitanova?". Francesco Micucci, capogruppo consiliare del Pd a Civitanova, pone la domanda pleonastica conoscendo già la risposta, perché il macchinario è sempre fermo tra quelle mura. "Dopo questo scandalo denunciato dal Pd – ricorda – la destra, e con essa i dirigenti dell’Ast di Macerata, ha dovuto ammettere che nulla era stato fatto e che lo spostamento sarebbe avvenuto a vantaggio dell’ospedale di Recanati, con la promessa che per Civitanova sarebbe stato acquistato un macchinario nuovo, ma ancora nessun atto è stato emesso per avviare la procedura di acquisizione della nuova Tac per l’ospedale costiero".

Il 27 marzo è stato il consigliere regionale del Pd, e membro della commissione sanità, Romano Carancini, a depositare una richiesta di accesso agli atti a cui il 29 marzo ha risposto il direttore generale dell’Ast di Macerata, Marco Ricci, dichiarando che ‘l’azienda ha già programmato l’acquisto della nuova Tac per Civitanova predisponendo il capitolato tecnico. Attualmente l’azienda è in fase di consultazione preliminare del mercato e si stima che la procedura di acquisto verrà pubblicata entro il mese di maggio’. Una spiegazione che, per Micucci, si traduce in "solo parole e zero atti amministrativi. Nel frattempo, la Tac inutilizzata per due anni e mezzo non è stata ancora spostata all’ospedale di Recanati".

"Continua – conclude il Dem – da parte della giunta Acquaroli, la gestione scellerata di un macchinario che sarebbe utilissimo per abbattere le liste di attesa degli esami diagnostici, bisogno a cui la Regione non riesce a dare risposte in tempi accettabili. Amo davanti a una politica che non cambia passo nemmeno quando c’è in gioco la salute dei cittadini".