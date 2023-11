Mielemente tra dolcezza e cultura: 3 giorni di mostre e incontri ad hoc

Tre giorni di mercatini e appuntamenti, dall’8 al 10 dicembre, con momenti di approfondimento legati all’apicoltura e al miele. Montelupone ospita la 38ª edizione di "Mielemente", manifestazione che prevede convegni, incontri legati alla cosmesi e un contest per i ragazzi delle scuole alberghiere dove verrà chiesto di preparare loro un cocktail che preveda il miele tra gli ingredienti. Inoltre, il primo dicembre verrà inaugurata una mostra, nella pinacoteca comunale, su sant’Ambrogio, protettore degli apicoltori e patrono di Milano (rimarrà visitabile fino al 10, ndr). Rolando Pecora, sindaco di Montelupone e presidente dell’associzione nazionale città del miele, racconta: "Apimarche, che organizza, ha voluto realizzare il primo mercatino dedicato esclusivamente al miele. Tra gli approfondimenti che proporremo, un convegno su sant’Ambrogio, un momento sulla cosmesi che ha a che fare col miele e un appuntamento sulla biodiversità. Stiamo lavorando alla creazione di una scuola sull’apicultura all’Abbadia di Fiastra, oltre ad aver sottoscritto, con coltivatori e apicoltori, un impegno per la tutela dell’ambiente". In Italia ci sono una sessantina di città del miele: diverse sono nel maceratese, come Urbisaglia, Matelica e appunto Montelupone. Un pandoro farcito di miele addolcirà la tre giorni di eventi e mercatini. "Abbiamo spostato la rassegna da agosto al ponte dell’Immacolata per avere un’edizione più ricca. L’incontro sulla cosmesi sarà venerdì 8. Sant’Ambrogio, grande oratore, è iconograficamente spesso rappresentato con un favo, ecco perché il collegamento con gli apicoltori. Quello del 10 sulla sua figura sarà un bel convegno – spiega Pecora dalla sale della Provincia, dove è stato presentato il programma –, quello sulla biodiversità invece, sabato 9, prevede la presenza di Paolo Fontana, figura di spicco ed esperto sul tema. Alle 16 di domenica poi cocktail contest in collaborazione con la distilleria Varnelli". Orietta Varnelli, dell’omonima ditta, sottolinea: "Montelupone è un borgo d’eccellenza, e la tradizione del miele rappresenta un valore aggiunto. Lo utilizziamo al posto dello zucchero per i nostri prodotti. Speriamo in una grande occasione formativa per i ragazzi degli istituti alberghieri, che parteciperanno al cocktail contest, che prevede come premio un’ulteriore occasione di formazione con professionisti di fama internazionale". Alessandra Ripari, dell’associazione apicoltori Macerata, che conta in provincia 729 associati, ricorda: "Al programma illustrato aggiungiamo laboratori per bimbi e ragazzi, che hanno fatto già lavori nelle scuole per avvicinarsi al mondo delle api".

Lorenzo Fava