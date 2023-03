"Miet Marche", la nuova agenzia ispirata all’empatia turistica

Miet Marche è l’acronimo di Multi experential empatic tourism, il servizio lanciato a Cingoli per iniziativa di Alessandra Lo Giudice, originaria di Roma, dal ’90 a Cingoli dove si è sposata aprendo poi un B&B ("Amor di lavanda") e impegnandosi nell’associazione "Le Marche dal Balcone". Ora, Miet Marche. "E’ un’agenzia di servizi turistici per la promozione del territorio, un’attività nuova e unica ispirata all’empatia turistica, in quanto – chiarisce Lo Giudice – non esistono operatori che offrono i servizi messi in cantiere da questa neo-impresa stimolata dal presupposto d’immedesimarsi nel turista. Del turista bisogna comprendere le emozioni, facendogli provare molteplici esperienze per rendere indimenticabile il suo soggiorno". All’incontro con Miet Marche, partner per i contenuti fotografici Lucia Coppari Ristè, presenti il sindaco Michele Vittori ("Encomiabile l’intraprendenza di Alessandra") con Cristiana Nardi assessore al turismo, Stefano Montecchiarini vicesindaco di Appignano, Michela Pezzanesi assessore al turismo di San Severino, Gian Battista Tomassoni consigliere comunale di Apiro, per la Cna-Impresa donna Lucia Pistelli, Daniela Zepponi presidente provinciale, Maurizio Federici dirigente locale. "Intendiamo realizzare connessioni e contatti, d’intesa con i comuni vicini – chiarisce Lo Giudice – attivando collaborazioni con tour operator, creando un portale web per turisti. Il nostro progetto si rivolge agli amanti dei piccoli borghi, a chi pratica un turismo lento, sostenibile, anche sportivo in mountain bike, dando assistenza sul dove, con chi e come andare, puntando sui valori locali col supporto della tecnologia come strumento indispensabile. Abbiamo pure un’ambizione: creare opportunità di lavoro per i giovani, in un settore che sollecita lo spirito d’iniziativa".

Gianfilippo Centanni