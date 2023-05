.Mietitrebbia perde olio lungo la carreggiata, chiusa per ore la statale

Una mietitrebbia ha iniziato a perdere dell’olio mentre percorreva la carreggiata e la statale 485 ’Corridonia-Maceratese’, nel tratto di Trodica, è stata chiusa per diverse ore per permettere la pulizia. È successo ieri pomeriggio intorno alle 18, orario di punta molto trafficato che ha comportatoallentamenti e difficoltà della viabilità. La circolazione infatti è stata indirizzata sulla viabilità locale per permettere la pulizia del piano viabile. Il veicolo, finito in avaria, è rimasto per diverse ore fermo in carreggiata in attesa della rimozione da parte del soccorso meccanico. La viabilità così era stata provvisoriamente deviata sulla rete limitrofa con indicazioni in loco. Sul posto il personale Anas, la polizia stradale e i vigili del fuoco per gestire l’emergenza e per ripristinare la transitabilità su tutta la statale 485. Poi, in serata, la riapertura del tratto e la ripresa della piena viabilità per i veicoli.