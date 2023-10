Migliaia di piante a rischio per colpa del tarlo asiatico

"C’è un rischio che incombe su Civitanova, quello di dover abbattere migliaia di piante, inestimabile patrimonio urbano". A esternare questa devastante ’profezia’ è Enzo Ripa, ex assessore nella prima giunta Marinelli. "Sarebbero 6-7 mila quelle inesorabilmente malate e incurabili – aggiunge Ripa – e ciò significa smantellamento di viali e parchi in centro e in periferia". Per lui è il problema più serio che si presenta a Civitanova, ed è qui che la politica deve puntare le attenzioni per adottare le misure necessarie e fare un programma che ne affronti alla radice le cause. Le quali risalirebbero all’importazione di piante dall’estremo oriente senza valutare ciò che questo comporta.

"Certi insetti da noi sconosciuti in passato", dice Ripa, "arrivano con le piante e con esse arrivano larve di nuovi tipi di farfalle, magari bellissime, che però sanno essere letali per le piante. Da qui la preoccupazione, la città rischia di sterminare il suo patrimonio arboreo, con gravi conseguenze sul piano dell’estetica e della salute, causa la ridotta ossigenazione, la moltiplicazione delle le polveri sottili, eccetera".

Quello di Ripa non è un allarmismo di piazza e la conferma viene direttamente dall’assessore al Decoro urbano Giuseppe Cognigni, che per arricchire il patrimonio arboreo s’è speso molto.

"Civitanova rientra nella zona rossa – dice –. Molte piante sono aggredite dal tarlo asiatico. Al momento, è certo che sono un migliaio i platani, lecci, pini ed aceri da abbattere, ’triturare’e ridurre tutto a segatura per eliminare la diffusione del tarlo". Spiega che "sono in corso accertamenti. A giorni dovrò incontrare i tecnici che stanno monitorando la situazione. La presenza del tarlo è accertata e sono purtroppo molte le piante malate e al momento incurabili".

Circa le aree urbane ove più vasto è il problema, Cognigni rimanda tutto alla verifica ma qualcosa è già emerso. "La situazione è compromessa nella zona del varco a mare e nel parco di via Guerrazzi – dice –. L’attacco, però, interessa quasi certamente anche alberi di altre zone, compresi quelli di ville e parchi privati. Tutti i cittadini, quindi, sono chiamati a vigilare e collaborare. Un’operazione costosa e sarà la Regione a finanziare l’operazione. Il problema è esteso a tutta l’Italia ma la cosa non è consolante", conclude.

"C’è solo da sperare che la cosiddetta ’zona rossa’ – chiude – non si estenda a tutto il territorio cittadino e, soprattutto, che si scopra presto il rimedio". Ed infine una nota: ieri, i giardinieri del Comune avevano messo a dimora tre palme del tipo Washingtonia, resistenti agli insetti, tra via della Vela e via V. Emanuele: poco dopo, però, hanno dovuto rimuoverle perché una era infetta. "Si rimedierà subito", assicura infine l’assessoreCognigni. E così è stato fatto ieri in tarda serata.