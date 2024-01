"Migliaia senza medico di base. E la politica non se ne accorge"

"Migliaia di persone fra un po’ si troveranno senza medico di base e nessun responsabile politico della sanità ha avuto l’accortezza di valutare la gravità della situazione". A lanciare l’allarme è Giancarlo Marcelli, già dirigente scolastico di Castelraimondo. "Voglio che sia di dominio pubblico - afferma - quanto sta accadendo nei comuni dell’alto Maceratese nel settore della sanità pubblica e della gestione dei medici di famiglia. Migliaia di persone, per cause prevedibili come la quiescenza, a breve si troveranno senza medico di base per la gestione di patologie da non riversare negli ospedali. E nessun responsabile politico della sanità ha avuto l’accortezza di valutare la gravità dei fatti, in barba al rispetto di un servizio pubblico essenziale".

Un problema annoso quello dell’incapacità delle aziende sanitarie di provvedere al turn over dei medici, siano essi pediatri di base o medici di famiglia, in tempi celeri e che riguarda l’intero territorio regionale: "Un medico mi ha detto che loro non sono clonabili, ma che sarebbero sostituibili purché si gestisse il sistema con accortezza, oculatezza e rispetto verso i cittadini. Magari tale onesta riflessione è da campagna elettorale ma poi nessuno mantiene le promesse appena eletti. Non è possibile che la sanità non rispetti i bisogni pubblici senza che nessuno intervenga fattivamente disponendo che, a fronte di medici in pensionamento, ne vengano assunti altrettanti". Secondo il professor Marcelli, qualche mattina fa, gli uffici dell’ospedale di Matelica dove è possibile nominare un nuovo medico di base erano oberati di utenti, "centinaia di persone fin dall’alba a fare la fila. Cosa bisogna fare allora? Raccomandarsi al politico di turno o segnalare alla magistratura quanto sta avvenendo che è nell’assoluta mancanza di rispetto verso un servizio, come quello sanitario, ritenuto dalla norma essenziale? Ognuno potrà cercare la sua soluzione, - conclude - personalmente non mi arrendo perché amo il rispetto del diritto".