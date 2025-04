Miglior dj donna in Italia,. Claudia Giannettino protagonista a La Serra

Venerdì scintillante a La Serra, a due giorni dalla Pasqua il locale di Civitanova ospita la deejay Claudia Giannettino (foto). Un nome in grande ascesa nel panorama dance italiano, perché la palermitana lo scorso anno è stata eletta miglior dj donna in Italia ai Dance Music Awards, gli Oscar del divertimento del by night. La sua esibizione sarà la continuazione di un 2025 ricco di progetti, nuove date, tour internazionali e l’uscita di due tracce inedite. Classe 1983, ha iniziato la carriera a soli 17 anni, quindi nel 2012 è stata selezionata da EMI come finalista di "She Can Dj". Nel 2013 viene scelta da Pioneer per "The Italian Dj Contest". Collabora, negli anni, con Radio Kiss Kiss, Radio Time ed M2O. La sua presenza al risto-show La Serra è resa possibile dalla collaborazione con Stefano Borroni, uno dei più noti agenti musicali italiani. Giannettino predilige tech house, ma seleziona la musica in base al pubblico che ha davanti. Info e prenotazioni: 0733520644.

Andrea Scoppa