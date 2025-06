Miglioramento sismico della sede del Comune. Sul piatto 2,6 milioni

Pronti due milioni e 650mila euro per il miglioramento sismico degli uffici comunali in viale Trieste. Il progetto, finanziato con il Programma unitario di rigenerazione urbana, prevede il contrasto alle vulnerabilità strutturali presenti, il consolidamento degli elementi strutturali e la riqualificazione delle facciate che presentano un diffuso degrado, sia per quanto riguarda gli elementi decorativi che per le superfici tinteggiate.

Si interverrà anche sulla scalinata posteriore, che ha subito un cedimento, e si andranno a migliorare le performance energetiche dello stabile con la sostituzione di infissi e la coibentazione del sottotetto e della copertura. I lavori non comporteranno limitazioni all’accessibilità dello stabile.

"I lavori restituiranno alla comunità un palazzo riqualificato e più sicuro e frequentato ogni giorno non solo dai dipendenti ma anche dai cittadini maceratesi che si rivolgono agli uffici – ha spiegato il sindaco Sandro Parcaroli (foto) –. Un ulteriore finanziamento per Macerata che con questo intervento continua il suo percorso di rigenerazione volto a offrire anche un biglietto da visita migliore per la città".

"Con l’approvazione di questo progetto esecutivo, che segue l’approvazione di quelli delle altre due sedi del Comune, del teatro Lauro Rossi, di palazzo Buonaccorsi e della biblioteca, la rigenerazione collegata al sisma assume un’importanza epocale per il nostro Comune – ha aggiunto l’assessore Andrea Marchiori –. L’intervento è complesso per le dimensioni dell’edificio, per la tipologia di lavori e per le interferenze con le attività amministrative, che continueranno comunque ad essere svolte. Si restituirà però ai maceratesi il palazzo simbolo del Comune ancora più bello, sicuro e funzionale".