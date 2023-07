Migliorano i servizi, chiudono per lavori le Poste: "Un potenziamento"

L’ufficio postale di via Roma 5, a Cessapalombo, a partire da oggi sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La sede infatti è inserita nell’ambito di "Polis – Casa dei Servizi Digital", il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei Comuni con meno di 15mila abitanti. "Durante il periodo dei lavori – afferma la società – Poste Italiane garantirà ai cittadini di Cessapalombo la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato all’ufficio postale di Caldarola, rispettando il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45".

"È chiaro che si creerà qualche disagio – commenta la sindaca Giuseppina Feliciotti –: si tratta dell’unico ufficio postale a Cessapalombo (anche se rimaneva aperto tre giorni a settimana, comunque si trattava di un servizio). Però dobbiamo vedere i lavori nell’ottica di un miglioramento (a parte il discorso estetico) e di un aumento dei servizi, con l’introduzione successivamente di un Atm. Durante l’intervento l’ufficio, per forza di cose, deve stare chiuso; ma è vero pure che durerà solo un paio di settimane. Gli utenti nel frattempo vengono dirottati momentaneamente verso altri uffici postali del territorio. La speranza è che poi abbiamo un maggior numero di servizi".

l. g.