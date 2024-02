Migliorare il marketing dei piccoli produttori

Si chiama "+Potenza" il progetto ideato dallo studio creativo Corner5 di Potenza Picena, che ha messo a punto un innovativo modello per rilanciare i piccoli borghi marchigiani. E il tutto avrà l’obiettivo di rinsaldare il legame tra il medio e micro-tessuto produttivo delle aree interne, costruendo così professionalità da immettere sul mercato. Insomma, può forse essere un’ancora di salvezza visto che nelle Marche si sono registrate ben 24mila imprese perse (lavoratori autonomi, artigiani e commercianti) tra il 2014 e il 2022, secondo una recente ricerca della Cgia di Mestre. "Si tratta - spiega Luca Santini (nella foto), una delle menti dell’iniziativa – della prima ’infrastruttura promozionale a km0’ volta a migliorare la presenza sul mercato delle attività commerciali di queste località. Al contempo, "+Potenza" si riflette direttamente sul benessere delle comunità permettendo la possibilità per i giovani di apprendere i mestieri ruotanti attorno a comunicazione e marketing, mettendo a disposizione dei piccoli produttori e del commercio locale le loro nuove competenze. Dare valore, creando valore. Un nuovo modello di virtuosa circolarità economica studiato appositamente per le Marche ma esportabile in tutto il Paese".