CIVITANOVA

Migliorare l’inglese nell’accoglienza turistica con un corso specifico e online. Lo organizza la Confesercenti – Cescot di Macerata per andare incontro agli operatori che interagiscono con i turisti in ogni professione di prima accoglienza e successiva. Si tratta di una occasione per disporre degli strumenti di dialogo e comprensione nel lavoro e nella vita privata. Il corso, che si terrà on line, inizierà il 24 febbraio e avrà la durata di 35 ore. Il costo di partecipazione è di 295 euro più iva. Per informazioni: 0733.474940 oppure 366.5314711. Mail: [email protected] cescotmc[email protected]