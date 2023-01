Migliori locali d’Italia, il bar-gelateria Guido è al settimo posto

Il bar-gelateria Guido 1970 di Porto Recanati è stato giudicato come il settimo miglior locale d’Italia, dopo che nei mesi scorsi era stato inserito tra i finalisti del prestigioso premio Bar Awards 2022. Questo ha decretato il Gran Galà Dinner dei Barawards 2022, svolto a dicembre, nel Palazzo del Ghiaccio di Milano. L’attività portorecanatese, che è situata in piazza Brancondi, era stata infatti inserita nella Top30 dei migliori bar italiani da Bargiornale, rivista punto di riferimento del settore. Così, al Gran Galà Dinner, è arrivato l’ambito riconoscimento per il bar-gelateria Guido 1970, che gareggiava nella categoria "Bar Pasticcerie Gelaterie". Tale verdetto è stato sancito da una giuria di esperti, formata da bartender, pasticcieri, brand ambassador e professionisti del food&beverage. Il premio Bar Awards è organizzato, ogni anno, da Bargiornale, Dolcegiornale, Hotel Domani e Ristoranti.