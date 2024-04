Migliorie alle aree verdi: il Comune partecipa al bando della Regione

È iniziato l’impegno istituzionale finalizzato alla riqualificazione degli spazi verdi nel piazzale Carducci ("Piazza Padella"), lungo i viali Valentini e Regina Margherita ("Cupette"). L’esecutivo ha formalizzato la decisione partecipando allo bando della Regione, relativo alla riqualificazione, connessione, rigenerazione e realizzazione di "spazi verdi", proponendo un bando a carico del Programma operativo regionale-Fondo europeo di sviluppo regionale, in cui è prevista la concessione di congrui contributi. Quindi l’amministrazione civica ha inviato il documento d’indirizzo alla progettazione, redatto dall’Ufficio tecnico, per una spesa complessiva di 275.000 euro. Per l’attuazione dell’intervento è prevista, a carico del Programma operativo regionale Marche, la copertura finanziaria del 90%, pari a 247.500 euro, quindi la restante quota del 10% (27.500 euro) sarà posta a carico del bilancio comunale inserendo il progetto nel programma triennale delle opere pubbliche.

Gianfilippo Centanni