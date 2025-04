Migranti, stoccata dei Cinque Stelle: "Perso il controllo della situazione"

"Il Comune ha scelto l’ideologia sulla questione migranti, ma solo integrando si costruisce sicurezza". Così Roberto Cherubini e Roberto Spedaletti, consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, bocciano la gestione dei migranti da parte dell’amministrazione Parcaroli. "Quando nel 2020 la giunta si è insediata – spiegano gli esponenti dei Cinque Stelle – ha abbandonato il progetto Siproimi, oggi chiamato Sai, con la pretesa di dare una risposta immediata alla ‘pancia’ dei propri elettori. Una decisione presa più per rincorrere slogan da campagna elettorale che per affrontare con lucidità e responsabilità una questione tanto complessa quanto delicata come l’integrazione dei migranti". Cherubini e Spedaletti chiariscono che "la gestione precedente del Gus presentava diverse criticità. Ma eliminare un sistema senza costruirne uno migliore significa solo far esplodere un problema che invece va governato. Oggi, a distanza di anni, vediamo con chiarezza gli effetti di quella scelta miope. A Macerata l’accoglienza è stata smantellata senza alternative serie, lasciando nel vuoto decine di migranti, che ora si ritrovano ai margini, senza percorsi strutturati, senza formazione, senza assistenza. Il risultato? Maggiore insicurezza percepita, tensioni sociali in aumento, e una città che ha perso il controllo della situazione. Il Movimento 5 Stelle non ha mai difeso modelli di gestione opachi o inefficienti, ma ha sempre creduto nel principio di accoglienza come primo passo verso l’integrazione. L’unica alternativa concreta al degrado sociale e all’insicurezza è un sistema pubblico e trasparente che accompagni le persone in un percorso di conoscenza della nostra lingua, della nostra cultura e delle nostre regole. Chi pensa di risolvere tutto con espulsioni e abbandono – chiudono Spedaletti e Cherubini – in realtà sta solo alimentando un disagio destinato a esplodere".