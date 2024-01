Migrazioni: riflessioni su storie e origini

Si parlerà di migrazioni, di come provare a superare il razzismo e le discriminazioni nel corso della due giorni con "L’altro Festival", organizzato per sabato e domenica dal gruppo Librisate. "L’altro Festival: migrazioni, storie, origini" nasce in continuità ad appuntamenti e iniziative volti al superamento di dinamiche discriminatorie, episodi di xenofobia, razzismo ed esclusione sociale - spiegano gli organizzatori -. A fronte della regolamentazione dei confini nazionali, di respingimenti, di violenze e diritti negati, dello stato di precarietà e sfruttamento alle quali le persone migranti sono sottoposte, risulta necessario educare alla diversità, al multiculturalismo e all’accettazione dell’altro da noi. Attraverso uno spazio di incontro, conoscenza e condivisione, l’evento si inserisce nel tentativo di favorire il pluralismo e la coesistenza tra culture, vissuti e persone. Nell’ottica di sensibilizzare e informare sul fenomeno, vogliamo promuovere una narrazione distante da stereotipi e pregiudizi, mettendo al centro le persone migranti e le loro soggettività". Si comincia sabato, alle 17 nella sala polivalente della Croce Verde, con un incontro con alcuni referenti di Amnesty international, seguirà la ricercatrice e attivista Sumaya Abdel Qader che parlerà del tema "In cerca di sè" e concluderà la psicoterapeuta Nicoletta Russo. Alle 21 proiezione del docufilm "Trieste è bella di notte". Domenica, alle 17, dopo l’introduzione a cura di Koiné Journal, Francesco Malavolta presenterà la sua mostra fotografica "Popoli in movimento".