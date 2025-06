Milan Academy, il camp in rossonero

Il Milan Academy City Camp sbarca Matelica, nello stadio comunale Giovanni Paolo II, da domenca fino al 27, per poi andare a Senigallia. I camp estivi mirano a coltivare la passione per il gioco del calcio, a migliorare le abilità e a conoscere nuovi amici, sotto la guida di istruttori qualificati e ispirati ai valori dell’Ac Milan. Saranno infatti presenti gli allenatori ufficiali del settore giovanile del Milan ed ex giocatori di Serie A. Il Milan Academy City Camp è organizzato da Fast Eventi Sportivi con la società Matelica Calcio e con il patrocinio del Comune. Soddisfatto l’assessore allo sport Filippo Maria Conti.