Milano Design Week. C’è l’azienda Gobbi

Ha riscosso unanimi consensi l’installazione realizzata in occasione della Milano Design Week 2024 dall’azienda Gobbi di Tolentino. Il manufatto in legno e cuoio nero è stato esposto durante l’evento ’Extra Sensus’. L’azienda, rappresentata a Milano da Fabiano Gobbi, ha prodotto il manufatto nel suo stabilimento di Tolentino, seguendo tutte le indicazioni fornite dal maestro Filippo Sorcinelli che, grazie al suo legame con la città, ha scelto di realizzarlo in un atelier di artigiani che ben rappresenta Tolentino come capitale della home forniture in pelle in Italia e nel mondo.