Milei entusiasta delle radici italiane. Il sindaco: "Lieti di accoglierlo"

Da San Severino all’Argentina, e magari un giorno di nuovo a San Severino. Il presidente dell’Argentina Javier Milei (nella foto) ha accolto con gioia la notizia di avere radici settempedane. Infatti, nei giorni scorsi ha condiviso sul suo account X l’articolo del "Resto del Carlino" sulla storia dei bisnonni materni Rufino Bracaglioli e Nazzarena Antonini. E questo non può che inorgoglire ancora di più il sindaco di San Severino, Rosa Piermattei: "Considerato l’entusiasmo espresso dal presidente Milei, che ha condiviso alcuni post con notizie e articoli della scoperta delle proprie radici settempedane, è possibile che in futuro vengano intraprese iniziative per rafforzare i legami tra San Severino e l’Argentina, visto che lì vivono ancora tantissime persone che hanno origini settempedane che continuano a mostrare un grandissimo senso di appartenenza, anche con i semplici auguri che ci fanno pervenire a Natale".

A fare la scoperta, che si aggiunge a quella sulle radici di uno dei calciatori più famosi al mondo, Lionel Messi, è stato il giornalista e sociologo di Camerano Fiorenzo Santini. Stando alle ricerche, Rufino Bracaglioli emigrò a Buenos Aires il 6 dicembre 1914, partendo da Genova a bordo della Regina Elena. Si sposò poi con la coetanea Nazzarena Antonini il 16 marzo 1921. Anche il padre dei lei era di San Severinoì. Ebbero due figlie e una, Elia Matilde Bracaglioli, sposò Nicolas Mariano Lucich Bosikovic, di origini jugoslave. Questi sono i genitori di Alicia Lujian Lucich, mamma di Javier Milei. Rufino Bracaglioli è morto in Argentina, a Villa Nugueta, il 26 marzo 1983. Il presidente Milei è stato di recente in Italia in occasione del conferimento, da parte del Governo Meloni, della cittadinanza italiana, ma l’auspicio è che possa ritornare: "Spero – afferma il primo cittadino in conclusione – che in una sua prossima visita in Italia il presidente argentino passi anche da noi o che magari decida di venire proprio a trovarci. Sarebbe una grande sorpresa e saremo lietissimi di accoglierlo".

Gaia Gennaretti