Milioni contro il caporalato: il caso su Report

di Giorgio Giannaccini

"Porto Recanati è il Comune in Italia che ha ottenuto più soldi, quasi otto milioni, per la lotta al fenomeno del caporalato agricolo. Peccato che là intorno non ci sono né baraccopoli né ghetti". A sostenerlo e a generare il polverone è stato il noto programma televisivo "Report", in una puntata andata in onda lunedì sera su Rai 3. Tant’è che la questione ha in breve fatto il giro della città, scatenando la replica del sindaco Andrea Michelini, ma anche i commenti critici dell’opposizione. Nello specifico, "Report" ha mostrato un servizio sull’assegnazione dei 200 milioni di fondi Pnrr per la lotta al caporalato. Così è venuto fuori che Porto Recanati è la città che ha ottenuto più finanziamenti in tutta la Penisola, sopra anche ad altri Comuni del sud Italia. Oltre a questo, Porto Recanati ha censito la presenza di circa 500 braccianti migranti, vale a dire lo stesso numero di quelli presenti in Calabria. E, intervistato da "Report", il sindaco Michelini ha aggiunto che il suo progetto prevede la ristrutturazione di alcuni casolari di campagna abbandonati, per ricavare 115 posti letto. Fatto sta che in poche ore il servizio è stato oggetto di accese discussioni sui social, dove diversi cittadini hanno parlato di una figuraccia fatta a livello nazionale. Ma la sera stessa il sindaco Michelini ha voluto ribattere con un comunicato. "Il numero 500 è frutto dell’analisi delle residenze e delle ospitalità che annualmente vengono depositate, dagli stranieri, negli uffici della polizia locale – ha detto il primo cittadino –. E i dati sono confermati dalle indagini dell’Ispettorato del lavoro, dei carabinieri e della Guardia di finanza che hanno fatto emergere questo fenomeno dello sfruttamento in agricoltura, che trova nell’Hotel House la dimora abituale". Non solo, il sindaco Michelini ha poi reso noto di aver convocato un’assemblea cittadina per domani alle 18, in sala consiliare, proprio per illustrare il progetto del caporalato e tutto l’iter svolto. Ma nel frattempo sono piovute aspre critiche dall’opposizione. "Nel territorio portorecanatese non risulta un problema né di caporalato né di baraccopoli – ha tuonato il coordinamento locale della Lega –. Il Comune dovrebbe pensare a partecipare a bandi di altro tipo". Idem Salvatore Piscitelli di Civici per Porto Recanati: "La lotta al caporalato è un fenomeno del tutto sconosciuto in città. Il sindaco ha il dovere di riferire in Consiglio comunale sul come si è giunti ad attivare un percorso estraneo alla nostra realtà". "La giunta Michelini vede braccianti dappertutto, peccato che li vedano solo loro", è invece il commento di Porto Recanati 21-26. "Una scelta, quella dell’amministrazione Michelini, scellerata e più volte da noi stigmatizzata", ha affermato Centrodestra Unito.