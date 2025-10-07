Miliozzi e le comunali: "Si punti su Del Balzo,. Tittarelli o Corradini"

"Per le comunali a sinistra servirebbe convergere su un candidato della società civile, che potrebbe essere Gianluca Tittarelli, Rosaria Del Balzo Ruiti o Flavio Corradini. Per vincere il nome nuovo è attrattivo, ma anche Romano Carancini e Romano Mari sono papabili". Archiviate le regionali, il consigliere comunale David Miliozzi, coordinatore della lista civica Macerata Insieme, ragiona sulle elezioni comunali di primavera. Sul Carlino di domenica, la segretaria del Pd Ninfa Contigiani ha sottolineato l’esigenza di trovare un candidato civico per il centrosinistra, un nome nuovo rispetto a quelli prettamente politici. Una linea che trova d’accordo Miliozzi. Il consigliere, rispetto alla possibilità di far passare il candidato sindaco della prossima primavera attraverso le primarie, afferma che "siamo aperti a questo scenario, le elezioni primarie sono un bello strumento", ma spiega che "sarebbe auspicabile scegliere un candidato con un progetto valido e condiviso, il rischio è che il progetto politico perda energia passando attraverso un’ulteriore competizione, che potrebbe creare frizioni". Quanto ai nomi, Miliozzi fa quelli di Gianluca Tittareli (direttore del centro commerciale Val di Chienti di Piediripa), Rosaria Del Balzo Ruiti (presidente regionale della Croce rossa) e Flavio Corradini (ex rettore dell’Università di Camerino, a capo dell’Officina delle idee. "Sono bei nomi della società civile, non ingenui. Sarà fondamentale che il nuovo sindaco, o la nuova sindaca, metta al centro ‘Macerata capoluogo’. Sarebbe anche ora che la città tornasse ad avere un sindaco donna". Miliozzi sottolinea che "la città ha bisogno innanzitutto di progetti sociali e culturali. In questo secondo ambito i soggetti sono tanti, e vanno armonizzati. Il tema di ‘Macerata Insieme’ è la volontà di valorizzare i grandi personaggi del nostro territorio, in primis Dante Ferretti e padre Matteo Ricci. Il progetto deve intrecciare enti come l’università, l’Accademia di belle arti, la biblioteca statale, l’istituto Confucio, la fondazione Carima". Miliozzi si esprime anche rispetto agli esiti delle elezioni regionali, che per Macerata "sono un segnale negativo. Dopo 55 anni per la prima volta non c’è un consigliere maceratese in Regione. Con tante candidature, soprattutto a destra, Macerata esce sconfitta. La città deve recuperare credibilità come capoluogo, sia da un punto di vista economico che politico e demografico". Secondo Miliozzi, "tanti che criticano Parcaroli hanno appoggiato Acquaroli, mentre cinque anni fa erano compatti su entrambi. Se Atene piange Sparta però non ride – ammette Miliozzi –, il centrosinistra ha perso le elezioni, il progetto regionale non è arrivato alla comunità".

Lorenzo Fava