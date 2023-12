Miliozzi: "La sfera di Peschi ridotta a un albero di Natale". Sacchi: una polemica misera

L’accensione delle luminarie non sempre mette d’accordo tutti, basta vedere il botta e risposta che si è aperto intorno alla sfera di Umberto Peschi recentemente addobbata per le feste. Il consigliere David Miliozzi (Macerata Insieme), infatti, ha puntato il dito sulla scelta fatta dall’amministrazione di appendere alcuni fili di luce sull’opera dell’artista che si trova di fronte allo Sferisterio. "L’arte e il lavoro degli artisti, come qualsiasi lavoro, va rispettato. Non si può mettere il cappello di Babbo Natale su un quadro di Caravaggio – incalza il consigliere –. Con queste luci, la scultura è stata trasformata in un albero di Natale. Di giorno, quando si può ammirare al meglio la ricerca modulare dell’artista, adesso ci sono fili che penzolano grottescamente intorno all’opera d’arte, rovinandola. Sappiamo che questo ennesimo gesto dissennato è meno grave di tanti altri di questa giunta inadeguata, ma vogliamo sottolineare il modo di operare, superficiale e arrogante, di questi amministratori". Immediata la replica dell’assessore Riccardo Sacchi che parla di "polemica misera e strumentale" e rilancia, ricordando di quali "scempi" fu protagonista la passata giunta di centrosinistra. "Miliozzi ha calcato la mano su un presunto vilipendio all’opera di Peschi sparando a casaccio, quando invece si è trattato di un intervento effimero volto a far luce in un contesto dove l’opera avrebbe rischiato l’oscurità assoluta, costretta tra le vivaci luminarie del borgo e la caleidoscopica illuminazione dello Sferisterio – precisa Sacchi –. Non si capisce però dov’era – e se c’era dormiva? – Miliozzi quando la sua coalizione decideva di incidere permanentemente la torre civica con l’installazione del più grande orologio di plastica mai prodotto, marchiando Macerata con un indelebile falso storico costato alla collettività diverse centinaia di migliaia di euro. Non si sa dove fosse il consigliere quando è stato venduto il complesso della scuola Mestica, ultima testimonianza dell’anima medioevale della città. E dov’era Miliozzi mentre veniva edificato l’ecomostro di piazza Pizzarello? Magari il consigliere Miliozzi con i suoi raffinati canoni estetici potrebbe illuminarci. Ricordando però che le luci natalizie tra 35 giorni saranno rimosse, gli scempi di chi ha amministrato Macerata per 20 anni rimarranno a lungo".