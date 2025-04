Mille euro di merce non pagata, denunciati

Acquistano oltre mille euro di attrezzi in una ferramenta, pagano con un bonifico ma poi lo revocano. Per questo sono stati denunciati in due, scoperti con le indagini dei carabinieri.

Nei guai sono finiti un maceratese di 30 anni, già detenuto al momento nel carcere di Montacuto, e un albanese di 45 anni, domiciliato a Corridonia e sottoposto a una misura alternativa alla detenzione, entrambi accusati ora di truffa in concorso. I fatti risalgono al mese di novembre scorso, quando i due uomini avevano acquistato e ritirato alcuni strumenti per l’edilizia, del valore di 1.108 euro, in una ferramenta di Potenza Picena, assicurando al commerciante di aver effettuato il pagamento tramite un bonifico istantaneo.

Ricevuta la merce, i due si erano allontanati. E solo a quel punto il titolare della ferramenta ha visto che il bonifico istantaneo era stato revocato. A quel punto non ha potuto fare altro che rivolgersi alla stazione dei carabinieri per segnalare l’accaduto.

Subito avevano preso il via le indagini, che hanno permesso ai carabinieri di risalire ai due responsabili e denunciarli. Il maceratese finito nel mirino dell’Arma per questo episdio al momento si trova in carcere per una serie di denunce per fatti analoghi, che avrebbe commesso in tutta la provincia.

Chiara Marinelli