Mille metri cubi di sabbia: "Così proteggeremo Scossicci"

"Se il tempo sarà clemente, contiamo di effettuare per la prossima settimana il ripascimento a Scossicci: si tratterà di circa mille metri cubi di sabbia che saranno prelevati dalla foce del fiume Musone, al confine con Numana, per poi essere trasportati nel nostro litorale". Lo afferma il sindaco Andrea Michelini, che fornisce così novità in merito all’atteso intervento di ripascimento previsto lungo la costa nord di Porto Recanati, ormai gravemente erosa dalle mareggiate degli ultimi mesi.

"Giovedì scorso la ditta che si occuperà dei lavori ha svolto un primo sopralluogo, mentre venerdì abbiamo chiesto tutti i pareri tecnici alla Regione – spiega Michelini –. Adesso siamo in attesa solo della risposta della Regione e della conseguente autorizzazione da parte della Capitaneria di porto, per poter avviare l’intervento. A questo punto, l’inizio dei lavori ci sarà molto probabilmente per la prossima settimana, sempre se non farà brutto tempo. Nello specifico, la sabbia per il ripascimento sarà prelevata dalla foce del Musone e la quantità è pari a mille metri cubi, quindi sarà un intervento tampone. In realtà – rimarca il primo cittadino portorecanatese –, dagli accordi presi in un primo momento con la Regione e il Comune di Numana dovevano essere 4mila metri cubi quelli a nostra disposizione per il ripascimento, ma poi ci sono stati alcuni dinieghi e intoppi burocratici". Sempre per quanto riguarda il litorale nord, ci sono altre novità al vaglio del Comune di Porto Recanati. "Il 4 giugno – riprende il sindaco Michelini – sono iniziati i rilievi batimetrici, che serviranno per la futura progettazione delle scogliere a Scossicci e anche per stabilire il cronoprogramma dell’opera. Il via dei lavori, comunque, è fissato per i primi mesi del 2025. Rimarco che, come amministrazione comunale – sottolinea ancora Michelini – , da tempo siamo in prima linea per Scossicci e stiamo mettendo in campo tutte le azioni possibili per valorizzare una parte molto importante di Porto Recanati, dopo decenni di abbandono. E in questo processo di riqualificazione avremo pure l’aiuto della Fondazione Opere Laiche, che sta avviando dei progetti per l’area nord. Il 2 luglio, non a caso, è previsto la firma di un protocollo d’intesa".