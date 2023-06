Mille Miglia: settimana di amarcord e passione con le auto protagoniste

Grande partecipazione per gli appuntamenti che hanno arricchito la settimana della 1000 Miglia a Macerata. Oltre al successo di mercoledì 14 giugno, che ha visto il museo viaggiante delle auto attraversare le vie della città, il 10 e 11 giugno è andata in scena la 5ª Rievocazione storica Tolentino Colle-Paterno per auto d’epoca, organizzata dalla Scuderia Marche e che quest’anno è coincisa con il centenario della prima edizione effettuata nel 1923. Dal 16 al 18 giugno, infine, al centro commerciale Valdichienti spazio all’esposizione "Lancia Story in Valdichienti"; a portare il saluto dell’amministrazione il vicesindaco Francesca D’Alessandro (nella foto). L’esposizione ha promosso un "viaggio" con 12 auto, che corrono dal 1926 al 1989, per raccontare la storia e il prodotto della Lancia.