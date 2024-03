Mille studenti in fila per scoprire il mondo Unicam

Ancora grandi numeri all’Università di Camerino: sono oltre 1.000 le studentesse e gli studenti delle scuole superiori provenienti da tutta Italia, che tra ieri e oggi arriveranno a Camerino per ’Porte Aperte in Unicam’, il consueto appuntamento dedicato all’orientamento alla scelta degli studi universitari, che rappresenta ormai un momento importante per conoscere da vicino i corsi di laurea e i loro sbocchi professionali, attraverso un confronto diretto con docenti, tutor e personale dei servizi dell’ateneo. "Si tratta di una iniziativa di orientamento – ha sottolineato la delegata all’orientamento Isolina Marota – che rappresenta sempre un importante momento di contatto in cui le ragazze ed i ragazzi che intervengono hanno l’opportunità di avere tutte le informazioni, sciogliere eventuali dubbi, avere approfondimenti sui corsi di laurea ed i loro sbocchi professionali. Possono visitare le strutture, i laboratori, le aule, incontrare e confrontarsi con colleghi che già frequentano Unicam e dialogare con i docenti". A dare il benvenuto ad Unicam presso il Centro di Ricerca ChIP sono stati il rettore Graziano Leoni, il prorettore vicario Emanuele Tondi e la delegata all’orientamento, Isolina Marota. Poi per tutta la mattinata di ieri si sono svolte le attività dei corsi di studio attivati da tutte le cinque Scuole di Ateneo (Architettura e Design, Bioscienze e Medicina Veterinaria, Giurisprudenza, Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute, Scienze e Tecnologie), dislocate nei diversi poli didattici. Nella giornata di oggi saranno ripetute le stesse attività. "Sono estremamente felice – ha ribadito il rettore, Leoni – di poter accogliere in Ateneo in questi due giorni oltre mille studentesse e studenti e le loro famiglie che si apprestano a scegliere il percorso universitario. Ci confermiamo un Ateneo attrattivo per un numero di matricole che fa registrare un trend positivo rispetto all’anno precedente".