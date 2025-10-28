Mille visitatori in dieci giorni per il Museo diocesano

Dei tredici interventi che coinvolgono l’Arcidiocesi sul territorio di Camerino, otto sono stati completati, inclusi il Palazzo Arcivescovile e il Museo diocesano, inaugurati lo scorso 16 ottobre: in dieci giorni hanno già ospitato oltre mille visitatori provenienti da tutto il mondo. Oltre la metà da fuori Camerino, da Danimarca, Canada, Polonia e Australia. Il prossimo grande obiettivo è poter riaprire completamente piazza Cavour al pubblico restituendo anche la cattedrale del duomo entro la fine del 2027.

È stato questo l’intervento dell’arcivescovo Francesco Massara all’assemblea pubblica di domenica a Camerino, sulla ricostruzione, nell’auditorium dell’istituto comprensivo Betti. "La speranza è quella di far combaciare in quel periodo anche la conclusione dei lavori di Palazzo ducale – ha aggiunto il rettore Unicam Graziano Leoni –. Quotidianamente l’università ha il compito di riportare studentesse e studenti in città e per farlo è necessario continuare a essere un polo attrattivo dal punto di vista dell’offerta formativa e della ricerca, mettendo a disposizione edifici e strutture all’avanguardia".

Il commissario Guido Castelli ha sottolineato quanto "il futuro del cratere e di Camerino si giochi sulla capacità di prefigurare e di stabilire per la città ducale una strategia e un ruolo di grande città d’arte". "Il patrimonio culturale e artistico di questa città è infatti di livello europeo e mondiale" ha aggiunto. "È assolutamente importante incontrare i cittadini per fare un punto reale della situazione, sottolineando sia gli obiettivi raggiunti sia quelli che sono i prossimi passi da compiere", è intervenuto il neoeletto presidente dell’assemblea legislativa delle Marche Gianluca Pasqui. Il sindaco Roberto Lucarelli ha sottolineato l’impegno quotidiano di tutti i dipendenti comunali.