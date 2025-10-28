Malamovida, il ritorno

Gilberto Dondi
Malamovida, il ritorno
Macerata
Mille visitatori in dieci giorni per il Museo diocesano
28 ott 2025
LUCIA GENTILI
Cronaca
Dei tredici interventi che coinvolgono l’Arcidiocesi sul territorio di Camerino, otto sono stati completati, inclusi il Palazzo Arcivescovile e il Museo diocesano, inaugurati lo scorso 16 ottobre: in dieci giorni hanno già ospitato oltre mille visitatori provenienti da tutto il mondo. Oltre la metà da fuori Camerino, da Danimarca, Canada, Polonia e Australia. Il prossimo grande obiettivo è poter riaprire completamente piazza Cavour al pubblico restituendo anche la cattedrale del duomo entro la fine del 2027.

È stato questo l’intervento dell’arcivescovo Francesco Massara all’assemblea pubblica di domenica a Camerino, sulla ricostruzione, nell’auditorium dell’istituto comprensivo Betti. "La speranza è quella di far combaciare in quel periodo anche la conclusione dei lavori di Palazzo ducale – ha aggiunto il rettore Unicam Graziano Leoni –. Quotidianamente l’università ha il compito di riportare studentesse e studenti in città e per farlo è necessario continuare a essere un polo attrattivo dal punto di vista dell’offerta formativa e della ricerca, mettendo a disposizione edifici e strutture all’avanguardia".

Il commissario Guido Castelli ha sottolineato quanto "il futuro del cratere e di Camerino si giochi sulla capacità di prefigurare e di stabilire per la città ducale una strategia e un ruolo di grande città d’arte". "Il patrimonio culturale e artistico di questa città è infatti di livello europeo e mondiale" ha aggiunto. "È assolutamente importante incontrare i cittadini per fare un punto reale della situazione, sottolineando sia gli obiettivi raggiunti sia quelli che sono i prossimi passi da compiere", è intervenuto il neoeletto presidente dell’assemblea legislativa delle Marche Gianluca Pasqui. Il sindaco Roberto Lucarelli ha sottolineato l’impegno quotidiano di tutti i dipendenti comunali.

