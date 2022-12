’MilleColori’: giornata speciale grazie alle Acli

Prosegue l’impegno delle Acli provinciali di Macerata a sostegno delle comunità e delle situazioni più fragili. Grazie ai fondi del progetto "5x1000 annualità 2021", le Acli di Macerata, in collaborazione con il circolo Acli Le Conce di Camerino, il 22 dicembre scorso, in occasione del Natale, hanno organizzato una giornata di allegria e festa per i ragazzi ospiti del Centro diurno socio educativo riabilitativo "MilleColori" di Camerino. Un momento conviviale, preparato dai soci dello stesso circolo e condiviso con i ragazzi, gli educatori e una rappresentanza della presidenza provinciale Acli di Macerata; il pomeriggio è stato animato da una grande tombolata. "L’iniziativa, che viene ormai rinnovata da diversi anni – spiegano i promotori - ha l’obiettivo di dare vicinanza e un momento di serenità in un territorio che a fatica sta cercando di ritornare alla sua normalità ma, a causa di un impoverimento di servizi e allo spopolamento del territorio, non sempre ha risorse e capacità per dare vicinanza alle famiglie che vivono situazioni delicate e di fragilità". "Poter donare momenti come questi e vedere la gioia, la sorpresa direttamente nei volti di questi ragazzi, scalda davvero il cuore e dà un significato pieno ed autentico a Gesù che viene, al Natale", ha dichiarato la presidente provinciale Roberta Scoppa.