Minacce a una prostituta: a processo

Con l’auto, avrebbe tentato di investire e avrebbe insultato una prostituta, amica di un’altra prostituta di cui si era invaghito. Per questo ora è sotto processo, accusato di minacce, un 57enne originario di Torino e residente a Montelupone. I fatti, che sarebbero avvenuti a Porto Recanati il 28 ottobre del 2018, sono stati riferiti ieri in tribunale dalla donna. La romena ha spiegato di lavorare davanti al River Village. Ma lì un pomeriggio sarebbe arrivato il 57enne, che lei conosceva come cliente di una sua amica. L’uomo, al volante di una Jeep, si sarebbe diretto contro di lei come per investirla, e poi le avrebbe urlato insulti e minacce di morte. Lei si era allontanata, ma lui avrebbe fatto manovra per raggiungerla di nuovo, e avrebbe ripetuto la stessa scena di prima. Così lei sarebbe scappata a casa. Quella sera, tornando al River Village, avrebbe rivisto di nuovo l’auto del 57enne e per paura sarebbe tornata indietro, per evitare di incontrarlo.

Al giudice Barbara Angelini, la donna ha precisato di non aver avuto molto a che fare con quell’uomo, che invece era stato cliente assiduo di una sua amica, la quale poi aveva avuto anche diversi problemi con lui, tanto da doverlo denunciare. Infatti il monteluponese è sotto processo anche per stalking, lesioni, danneggiamento e oltraggio a pubblico ufficiale, per quanto sarebbe avvenuto nella primavera del 2018: in quel caso, se la sarebbe presa con la prostituta di cui si era invaghito, accusandola di avergli preso un mare di soldi e assicurandole, con telefonate e messaggi, che l’avrebbe uccisa. In una occasione se la sarebbe presa anche con i carabinieri, chiamati da lei. Dopo aver sentito la parte offesa, ieri il processo per le minacce è stato rinviato per continuare a ricostruire i fatti. L’imputato però, difeso dall’avvocato Luciano Pacioni, respinge tutte le accuse.