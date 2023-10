Minacce al bar con la mannaia. Finisce ai domiciliari un 63enne

Era entrato in un bar di Tolentino, la sua città, e aveva minacciato un cliente con una mannaia. Nel 2018. Oggi i carabinieri (la stazione di Loro Piceno per la precisione) hanno dato esecuzione all’ordinanza della Procura di Macerata che, in base a quanto stabilito dal Tribunale di Sorveglianza, ha disposto la detenzione domiciliare. È finito così ai domiciliari un sessantatreenne tolentinate. All’epoca dei fatti erano intervenuti i militari dell’aliquota radiomobile. Condannato in via definitiva, ora dovrà ora scontare quattro mesi di detenzione domiciliare, rispettando una serie di prescrizioni. I carabinieri del Nor hanno invece denunciato all’autorità giudiziaria un trentacinquenne residente in provincia, per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Il 17 settembre scorso infatti, intorno alle 2.30, questi si era reso responsabile di un tamponamento sulla superstrada 77 all’altezza di Tolentino e aveva poi perso il controllo del mezzo, rimanendo ferito nell’incidente. Trasportato all’ospedale di Macerata per le cure del caso, era stato sottoposto su richiesta dei militari agli esami ematologici, risultando con un tasso alcolemico di 1,70 grammilitro e positivo all’assunzione di cocaina. Il limite consentito è di 0,5, quindi tre volte superiore alla soglia. Continua il giro di vite da parte dei carabinieri della Compagnia di Tolentino nel corso di specifici controlli per prevenire e contrastare l’uso e l’abuso di alcol (e droghe, sempre più frequente tra giovani e giovanissimi) e aumentare la sicurezza sulle strade dell’entroterra e delle aree interne e montane.