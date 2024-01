Minacce al fotografo delle nozze: a processo

Una lunga relazione, iniziata il giorno delle sue nozze con il fotografo chiamato a immortalarle e proseguita per anni, avrebbe scatenato la reazione violenta del marito tradito, un 49enne ora sotto processo per stalking ai danni dell’amante. A raccontare la storia ieri in tribunale è stata la moglie dell’imputato.

La vicenda sarebbe iniziata nel 2007 in un paese della provincia. Alle nozze di una coppia era stato chiamato un fotografo, che si sarebbe però invaghito della novella sposa. Tra i due, ha detto ieri la donna rispondendo al pm Raffaela Zuccarini, erano nati dei rapporti, interrotti due anni dopo quando il marito aveva scoperto l’affaire. In seguito però il fotografo l’aveva cercata ancora, e così i due avevano ripreso i contatti, andando avanti fino al 2018, quando avevano chiuso l’amicizia in modo definitivo. Il 17 settembre del 2020, dopo due anni di silenzio, la donna aveva ricevuto un messaggio dal fotografo. Lei aveva risposto e i due avevano conversato un po’. Fino a quando alla donna era stata inviata una foto: era la moglie del fotografo, era lei che stava scrivendo da quel cellulare e non il marito. Il giorno dopo, la moglie del fotografo aveva inviato lo screenshot della chiacchierata al marito della donna, e questi si era precipitato dal fotografo nel suo negozio. Tra i due era nato un litigio, anche perché in passato c’erano stati già degli attriti. Il fotografo era riuscito a tenerlo a bada, ma arretrando il 49enne aveva rotto un mobiletto del negozio. Poi era tornato dalla moglie, le aveva raccontato tutto e lei aveva ammesso.

In seguito a questo episodio, il 49enne avrebbe continuato a inviare messaggi minatori al fotografo: "Ti aspetto sotto casa o preferisci che vengo a demolirti il negozio?", "Va a finire male. Te la tengo carica da anni, voglio vederti disteso" e altre frasi del genere. Così il 49enne era finito sotto processo per stalking.

Ieri mattina, in aula, dopo aver sentito la donna, il giudice Andrea Belli ha rinviato il processo al 21 maggio, quando sarà sentita la moglie del fotografo. L’imputato è difeso dagli avvocati Olindo Dionisi e Fabrizio Giustozzi. Il fotografo si è costituito parte civile tramite l’avvocato Luciano Mancinelli, sostituito in aula dall’avvocato Massimiliano Cingolani.