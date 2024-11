Minacce con l’accetta ai vicini. Tunisino portato in carcere

Dovrà scontare due anni e sei mesi nel carcere di Fermo un 60enne tunisino, condannato per aver perseguitato una famiglia. L’uomo, Abdellatif Grissi, era arrivato a minacciare con un’accetta i vicini di casa, costretti a trasferirsi per non incrociarlo più.

I fatti erano iniziati nel villaggio Sae di Vallicelle a Camerino nel 2021. Il tunisino si era convinto che la coppia di vicini di casetta lo seguisse, e aveva iniziato a prendersela con loro con comportamenti sempre più inquietanti. Nel 2022 la situazione era peggiorata, al punto che una sera Grissi si era presentato alla porta della famiglia con una accetta in mano, urlando frasi senza senso e minacce. Terrorizzati, anche per difendere i figli piccoli, molto spaventati anche loro, i vicini si erano visti costretti a trasferirsi altrove. Ma il tunisino non si era placato. Nell’agosto dell’anno scorso, Griffi e il vicino si erano incrociati lungo la statale 256, da Muccia a Camerino, e il tunisino gli si era messo alla calcagna, tentando di speronarlo e mettendo in atto una serie di manovre rischiose. Un’altra volta lo aveva molestato mentre stava lavorando, creando anche in quell’occasione una situazione di pericolo. Pure la donna era stata presa di mira dal nordafricano, e costretta a far intervenire i carabinieri per difendersi, come avvenuto nelle altre occasioni. Nel processo dopo la denuncia, la coppia perseguitata è stata difesa dall’avvocato Giovanna Sartori. Lo scorso luglio, come chiesto dal pubblico ministero Francesca D’Arienzo, il giudice Domenico Potetti aveva condannato il tunisino a tre anni e mezzo di reclusione per stalking, a risarcire con 30mila euro la famiglia molestata e all’espulsione, una volta scontata la pena. Gli erano stati imposti anche il divieto di avvicinamento alla coppia e il braccialetto elettronico.

Divenuta definitiva la condanna, per la quale deve ancora scontare due anni e mezzo, il tribunale ha emesso l’ordine di carcerazione. Così l’altro giorno i carabinieri di Camerino, diretti dal capitano Angelo Faraca, lo hanno accompagnato in carcere a Fermo. Grissi sarà espulso, una volta espiata la pena.

l. g.