"Minacce di morte ai genitori per i soldi della droga": a processo

Insulti, botte e minacce ai genitori, per costringerli a dargli i soldi per comprare la droga. Per questo è sotto processo, accusato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione, un civitanovese 34enne. I fatti sarebbero iniziati a giugno del 2021 e poi proseguiti per mesi, fino a quando i genitori avevano chiesto aiuto alla polizia. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe vessato i familiari aggredendoli almeno tre volte alla settimana, coprendoli di insulti offensivi. Ci sarebbero state aggressioni, sputi e minacce, anche di morte fatte con un coltello contro la madre, se loro si rifiutavano di dargli quello che voleva: 20 o 30 euro, più volte a settimana, per poter comprare le sostanze da cui era dipendente. E se proprio non riusciva a ottenere quello che voleva, il civitanovese avrebbe sfogato la sua rabbia sui mobili di casa, sfasciando tutto. Ecco perché il padre e la madre, esasperati e preoccupati, avevano dovuto chiamare la polizia, raccontando cosa stesse accadendo in casa loro. Così erano partite le indagini che poi hanno mandato il 34enne alla sbarra. Ieri mattina per l’uomo si è aperto il processo, in tribunale a Macerata. Il collegio dei giudici ha fissato a settembre la prima udienza per iniziare a sentite i testimoni citati dalla procura. Anche l’imputato però, difeso dall’avvocato Sandro Moroni, potrà dare la sua versione. Il civitanovese ammette le discussioni in casa, ma ricorda anche che all’epoca lui lavorava con il padre: in famiglia non sarebbe mai avvenuto nulla di così estremo come sostenuto dalla procura, ma si sarebbe trattato solo di litigi dovuti soprattutto alle difficoltà attraversate dall’uomo all’epoca. Saranno i giudici a dover valutare come siano andate davvero le cose, dopo aver ascoltato i vari testimoni. I genitori comunque non si sono costituiti parti civili nel processo che vede imputato il loro figlio.

Paola Pagnanelli