Minacce di morte dal paziente Perseguita la dottoressa, ora non potrà più avvicinarsi

di Nicolò Moricci

"Dottoressa, non può abbandonarmi, non posso continuare senza di lei". Poi, un’escalation di frasi inviate su WhatsApp: "Guarda che ti uccido" e giù minacce a lei e ai suoi familiari. Sarebbe stato questo il tenore dei messaggi che un paziente psichiatrico inviava alla dottoressa che lo aveva in cura. Il protagonista della vicenda di stalking è un 42enne del maceratese, per cui il tribunale di Macerata, lo scorso fine settimana, ha disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima e ai suoi familiari. Tradotto: lo stalker non deve più avvicinarsi alla sua psicoterapeuta.

Tutto sarebbe iniziato nel 2020, quando il 42enne si sarebbe rivolto a una struttura pubblica territoriale di salute mentale. A prenderlo in carico, sarebbero stati alcuni uffici della provincia di Macerata. Così, sono iniziate le visite e il percorso psicoterapico, come per qualsiasi utente. Tutto sembrava filare per il meglio fin quando, però, stando a quanto è stato ricostruito finora, l’uomo avrebbe iniziato a pedinare e a tenere un comportamento vessatorio nei confronti della sua psicoterapeuta. Se in un primo momento la dottoressa cercava di smorzare i toni, a un certo punto la situazione si sarebbe fatta ingestibile, tanto che la psichiatra, originaria proprio del maceratese (dove viveva con la famiglia), sarebbe stata costretta a chiedere il trasferimento a Senigallia, in provincia di Ancona. Avrebbe quindi lasciato casa per mettersi al sicuro: una mossa strategica che però non ha fermato il paziente-stalker.

Anzi, l’allontanamento della dottoressa a cui confidava le cose più intime, il 42enne l’ha vissuto come un tragico abbandono. E ha quindi rincarato la dose, con pedinamenti e minacce di morte rivolte a lei e ai familiari. Per la psichiatra non c’è stata altra via se non quella di rivolgersi alla polizia. D’altronde, non poteva più vivere in quel modo: pare che il suo ex paziente continuasse a seguirne i movimenti persino ad Ancona, accusandola di abbandono e minacciandola di ucciderla, anche utilizzando mezzi informatici. Condotte che suscitavano nel medico un grave stato di ansia e di timore per la propria incolumità e per quella dei suoi familiari. Un’attività investigativa serrata, quella degli uomini del 113, che ha permesso al tribunale maceratese di emettere il divieto di avvicinamento. Gli agenti anconetani hanno quindi bussato alla porta del 42enne, per dare esecuzione al provvedimento del gip di Macerata con le prescrizioni a cui dovrà attenersi.