"Minacce e aggressioni ai vicini di casa": condannato a due anni

Minacce di morte, aggressioni, e poi rumori notturni e fuochi per terrorizzare i vicini di casa: un vero tormento per due fratelli, costretti a lasciare Porto Potenza. Ma per quei comportamenti, è stato condannato a due anni di carcere Saverio Caputo, pluripregiudicato calabrese, accusato di stalking. Nell’agosto 2014, era iniziata una serie di comportamenti inquietanti: a volte Caputo minacciava i vicini con frasi del tipo "siete morti voi e le vostre famiglie", anche brandendo un bastone, oppure impediva loro di passare lungo la via, di notte faceva rumore o provocava nubi di fumo. I vicini, sempre più spaventati, avevano messo le telecamere per cercare di stare più sicuri, e si erano dovuti rivolgere anche agli specialisti per il disturbo post traumatico da stress, a causa di quelle persecuzioni. Tra l’altro, tra i precedenti di Caputo c’è anche la fabbricazione di un ordigno artigianale, fatto esplodere all’ingresso di una ditta vicina alla sua casa nel 2015 episodio per il quale è stato condannato a quattro anni di reclusione. L’altro giorno in tribunale il pm Francesca D’Arienzo ha chiesto la condanna dell’imputato a due anni di reclusione. Alla richiesta si sono associati gli avvocati Gabriele e Massimiliano Cofanelli, parti civili per i due fratelli. Alla fine il giudice Francesca Preziosi ha condannato Caputo a due anni, e a risarcire subito i due vicini con 5mila euro ciascuno. L’imputato, difeso dall’avvocato Marco Melappioni, ora potrà fare appello. "Riteniamo che il tribunale abbia valutato con correttezza ed estremo rigore la gravità dei fatti – hanno commentato poi gli avvocati Gabriele e Massimiliano Cofanelli – riconoscendo la sussistenza degli elementi del cosiddetto stalking nei rapporti di vicinato e le ragioni di tutela delle persone offese, costrette negli anni a subire atteggiamenti persecutori tali da incidere sulla loro vita quotidiana".