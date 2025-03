Minacce e atti vandalici: "Denunce inutili, aiutateci"

Prima l’irruzione nel bar La Romana a Civitanova con un coltello, poi danneggiamenti in serie agli arredi urbani, ai vasi e alle sedie, ma pure alle auto dei dipendenti del locale di corso Umberto I. "Nonostante le denunce questa donna continua a fare quello che vuole. È una persona pericolosa, dobbiamo aspettare che accada qualcosa di veramente grave? Bene i controlli, ma anche queste situazioni vanno monitorate con attenzione". Sono le parole di Mauro Raschia, uno dei titolari del bar pasticceria La Romana, che da anni è nel mirino di una donna che frequenta quella zona, con atteggiamenti minacciosi e allarmanti. Nei giorni scorsi l’ennesimo atto di vandalismo ai danni del locale, con sedie ribaltate e vasi del negozio vicino, Casa Stacchiotti, buttati a terra. Tutto immortalato dalle telecamere di videosorveglianza esterne.

"Quella donna è già stata denunciata, ma sono due anni che continua a comportarsi così, creando paura e allarme – ha raccontato Raschia –. Due anni fa era entrata nel bar con un coltello e aveva aggredito un dipendente. Per fortuna era stata bloccata in tempo ed allontanata. Per lei era scattata la misura del foglio di via dal comune di Civitanova e per un periodo di tempo si era allontanata. Scaduto quel termine, però, la donna è tornata a farsi viva e ha ricominciato con gli atti vandalici. Pochi giorni fa ha rigato le auto parcheggiate di due dipendenti. Durante il periodo di Natale, inoltre, aveva danneggiato le decorazioni natalizie esterne, decapitando uno schiaccianoci e rompendo due cavalli della giostra. Come attività, tramite l’avvocato Alessia Pepi – ha continuato –, faremo di nuovo una denuncia". La donna ha agito sia di giorno che di notte, senza curarsi delle persone intorno, anche alla presenza dei clienti, perseguitando tutti coloro che gravitano nell’ambiente del bar La Romana, e tutto era cominciato proprio dall’irruzione con il coltello. "Qualcuno faccia qualcosa il prima possibile. Non è possibile che non venga presa alcuna misura nei suoi confronti" ha concluso Raschia. "Auspichiamo un intervento di chi di dovere, quanto prima", è il commento dell’avvocato Alessia Pepi.