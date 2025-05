Minacce e offese alla ex, condannato

Messaggi minatori alla ex moglie e alla famiglia di lei, condannato per stalking un 57enne. In una occasione aveva anche cercato di colpire con una ciotola di vetro il cognato, accusandolo della fine del suo matrimonio. I fatti erano avvenuti nel 2023, a Civitanova. Secondo l’accusa, sostenuta ieri dal pm Rosanna Buccini, l’uomo si era reso responsabile di atteggiamenti minacciosi nei confronti della ex, una 50enne, e dei familiari di lei, pubblicando anche su Facebook messaggi di odio. Per due volte, a luglio 2023, il 57enne aveva avvicinato in spiaggia la ex, che era con una amica sul lungomare nord. Dopo aver fissato le due donne, aveva anche pubblicato un post su Facebook, scrivendo una frase offensiva contro le due. Questa situazione aveva provocato stress e ansia nella 50enne, costretta a cambiare abitudini per evitare di incontrarlo. Ieri in tribunale a Macerata si è svolto il processo con il rito abbreviato, davanti al giudice Giovanni Manzoni. L’uomo, difeso dall’avvocato Rosa Chiatto ieri sostituita dall’avvocato Sivia Vigoni, è stato condannato a sei mesi, in continuazione con un’altra condanna. Attualmente è ai domiciliari. La donna era parte civile con l’avvocato Mariagioia Squadroni.

c. m.