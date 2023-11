Minacce e rapina per i casalesi:: "Alban è in grado di intendere"

Convinto di agire per ordine dei Casalesi, Alban Ajazi ha "la piena capacità di intendere, e la capacità di volere parzialmente scemata". Così lo psichiatra Gianni Giuli ha definito il 39enne albanese accusato di una serie di incendi, minacce e di una rapina nell’estate 2021. Tra le sue vittime, anche il farmacista Angelini. Il 4 agosto, con un coltellino avrebbe minacciato un uomo che aveva appena prelevato dal bancomat, portandogli via 40 euro. La vittima si era poi rifugiata in auto, ma Ajazi lo avrebbe seguito, puntando ancora l’arma, chiedendogli di prelevare altri soldi e poi spruzzando spray urticante nell’abitacolo, ma nonostante questo il civitanovese era riuscito a scappare. Di notte poi avrebbe dato fuoco a un’auto parcheggiata in strada. Il 6 agosto avrebbe imbrattato di vernice rossa vetrine e pareti esterne della farmacia Angelini, con scritte ingiuriose e inquietanti e due bare. Il giorno dopo avrebbe lasciato al farmacista un altro messaggio, in cui si faceva riferimento al clan dei Casalesi. L’8 agosto con un tubo avrebbe spaccato la vetrina del bar Infinity, e su un tavolino avrebbe lasciato un biglietto minatorio: "È stato solo un avvertimento, la prossima volta te lo facciamo saltare in aria, tuoi amici ti salutano". Inoltre avrebbe mandato messaggi minatori ai dipendenti del locale "Le Gall" di Porto San Giorgio, sempre con riferimenti ad Angelini. Il 9 avrebbe detto di fare la guardia alla farmacia, e di aver visto due persone a volto coperto, una armata di coltello. Il 12 agosto avrebbe portato al sindaco uno scritto diffamatorio contro il farmacista. Dopo aver sentito le conclusioni del perito, sulla capacità dell’imputato, l’avvocato Annamaria Recchi ha chiesto il processo con il rito abbreviato, disposto dal giudice dell’udienza preliminare Giovanni Manzoni a febbraio. A marzo invece si aprirà il processo con il rito ordinario per un’altra accusa all’albanese, la calunnia: a giugno 2021, avrebbe denunciato due connazionali di averlo picchiato e minacciato. Ajazi per ora si trova in carcere.

p. p.