Minacce sul manifesto elettorale di Marinelli: "Non mi lascio intimidire da chi non ha argomenti"

Un manifesto elettorale del consigliere regionale Renzo Marinelli è stato imbrattato a Fiuminata dalla scritta: "Leghista attento ancora fischia il vento". "Un chiaro riferimento politico-ideologico che va oltre il semplice vandalismo – ha commentato lui –. È un gesto intimidatorio che minaccia non solo me, ma l’intera comunità e i valori di rispetto ed educazione che dovrebbero guidare ogni confronto democratico. Il confronto dovrebbe essere fatto di idee, proposte e rispetto reciproco. Invece, c’è chi sceglie l’insulto e l’intimidazione. Io non mi lascio spaventare. Chi non ha argomenti preferisce agire nell’ombra con una bomboletta spray. Il futuro si costruisce con serietà e confronto, non con l’odio e le minacce".

Marinelli fa anche il punto sui lavori della Pedemontana delle Marche, "una delle opere infrastrutturali più importanti per il futuro delle aree interne. Con l’avanzamento dei lotti 5 e 7 stiamo passando dalle parole ai fatti, costruendo collegamenti che non considerano l’entroterra come periferia, ma come cuore vivo delle Marche, che deve poter dialogare e connettersi rapidamente con la costa".

Per il lotto 5 Fabriano-Muccia i lavori sono in corso; per il lotto 6 San Severino – Castelraimondo "è in fase di definizione l’ipotesi progettuale per una strada di tipo C1, moderna ed efficiente, pensata per rispondere alle esigenze di mobilità attuali e future". Per il lotto 7 intervalliva Tolentino-San Severino è in fase di redazione il progetto definitivo. Infine per il lotto 8 Caldarola-Sarnano è in corso la stesura del progetto definitivo. "Abbiamo territori dove per decenni non si è mosso nulla – aggiunge Marinelli –. Oggi, grazie all’impegno del presidente Acquaroli e del governo regionale, abbiamo messo in moto un vero piano infrastrutturale, concreto e sostenibile".