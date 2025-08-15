Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaMinacce sul manifesto elettorale di Marinelli: "Non mi lascio intimidire da chi non ha argomenti"
15 ago 2025
LUCIA GENTILI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. Minacce sul manifesto elettorale di Marinelli: "Non mi lascio intimidire da chi non ha argomenti"

Minacce sul manifesto elettorale di Marinelli: "Non mi lascio intimidire da chi non ha argomenti"

Un manifesto elettorale del consigliere regionale Renzo Marinelli è stato imbrattato a Fiuminata dalla scritta: "Leghista attento ancora fischia il...

Un manifesto elettorale del consigliere regionale Renzo Marinelli è stato imbrattato a Fiuminata dalla scritta: "Leghista attento ancora fischia il...

Un manifesto elettorale del consigliere regionale Renzo Marinelli è stato imbrattato a Fiuminata dalla scritta: "Leghista attento ancora fischia il...

Per approfondire:

Un manifesto elettorale del consigliere regionale Renzo Marinelli è stato imbrattato a Fiuminata dalla scritta: "Leghista attento ancora fischia il vento". "Un chiaro riferimento politico-ideologico che va oltre il semplice vandalismo – ha commentato lui –. È un gesto intimidatorio che minaccia non solo me, ma l’intera comunità e i valori di rispetto ed educazione che dovrebbero guidare ogni confronto democratico. Il confronto dovrebbe essere fatto di idee, proposte e rispetto reciproco. Invece, c’è chi sceglie l’insulto e l’intimidazione. Io non mi lascio spaventare. Chi non ha argomenti preferisce agire nell’ombra con una bomboletta spray. Il futuro si costruisce con serietà e confronto, non con l’odio e le minacce".

Marinelli fa anche il punto sui lavori della Pedemontana delle Marche, "una delle opere infrastrutturali più importanti per il futuro delle aree interne. Con l’avanzamento dei lotti 5 e 7 stiamo passando dalle parole ai fatti, costruendo collegamenti che non considerano l’entroterra come periferia, ma come cuore vivo delle Marche, che deve poter dialogare e connettersi rapidamente con la costa".

Per il lotto 5 Fabriano-Muccia i lavori sono in corso; per il lotto 6 San Severino – Castelraimondo "è in fase di definizione l’ipotesi progettuale per una strada di tipo C1, moderna ed efficiente, pensata per rispondere alle esigenze di mobilità attuali e future". Per il lotto 7 intervalliva Tolentino-San Severino è in fase di redazione il progetto definitivo. Infine per il lotto 8 Caldarola-Sarnano è in corso la stesura del progetto definitivo. "Abbiamo territori dove per decenni non si è mosso nulla – aggiunge Marinelli –. Oggi, grazie all’impegno del presidente Acquaroli e del governo regionale, abbiamo messo in moto un vero piano infrastrutturale, concreto e sostenibile".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Atti vandalici