"Minaccia aggravata alla sindaca": accuse respinte da Rosati e Bastioli

Imputati di minaccia aggravata, per i manifesti che ritraevano la sindaca di Potenza Picena a testa in giù, hanno respinto ogni accusa Andrea Rosati e David Bastioli. La vicenda era avvenuta ad aprile del 2020. A ridosso della festa per la liberazione dell’Italia dal nazifascisimo, a Potenza Picena apparvero dei manifestini che ritraevano Noemi Tartabini a testa in giù. Le indagini della Digos avevano fatto finire sotto accusa Bastioli e Rosati, che ieri in tribunale a Macerata si sono difesi. Bastioli ha spiegato che, per prima cosa, all’epoca lui abitava ad Ancona. "Il fatto va poi circostanziato – ha detto rispondendo al pm Raffaela Zuccarini –. Il sindaco aveva detto che avrebbe festeggiato il 25 Aprile per ricordare tutte le vittime, anche quelle del Covid. Le sue parole avevano fatto discutere e con il nostro gruppo politico abbiamo pensato cosa fare, discutendone sempre via internet perché era impossibile incontrarsi di persona in quei giorni. Decidemmo di fare uno striscione per ricordare il sacrificio dei partigiani, e dei volantini dove il sindaco sarebbe dovuto apparire di spalle, voltato, il messaggio era che avesse voltato le spalle alla Resistenza. Invece prima del 25 Rosati mi disse di aver visto dei manifesti in giro con il sindaco a testa in giù, e a quel punto decidemmo di fare solo lo striscione. In questa vicenda comunque – ha concluso – l’aspetto più grave sono le parole del sindaco sul 25 Aprile". "Abito a Potenza Picena – ha detto poi Rosati – e ho visto quei manifesti prima che la storia uscisse sui giornali. Ma noi non c’entravamo nulla. Nelle nostre chat – ha aggiunto rispondendo all’avvocato difensore Paolo Cognini – parlavamo anche di adesivi da distribuire sul reddito di quarantena, con la sigla rdq: in quel momento molte persone erano in difficoltà per il lockdown, e pensavamo a una misura di sostegno per aiutarle". Il giudice Andrea Belli ha infine rinviato il processo ad aprile, per sentire i testimoni della difesa.

Paola Pagnanelli