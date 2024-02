Minaccia avvocatessa al telefono. Ex cliente finisce a processo

"Quando esco a te ci penso io". Questa e altre frasi si sarebbe sentita dire al telefono una avvocatessa, dopo aver chiesto a un ex cliente di pagarle il dovuto. Ma ora lui è sotto processo anche per minacce.

Il fatto sarebbe avvenuto il pomeriggio del 10 marzo 2022, quando la professionista avrebbe ricevuto una telefonata dal carcere di Pesaro: si trattava di Idrees Abbas, pakistano che lei aveva seguito per alcuni procedimenti penali. "Non ti dimenticherai mai il mio nome – le avrebbe detto lui –, mando qualcuno a cercarti, quando esco a te ci penso io, io so dove venirti a cercare, non sai chi sono io e non sai quello che hai fatto". Proprio quel giorno, come ricostruito poi, il pakistano aveva ricevuto il decreto ingiuntivo dalla avvocatessa, che reclamava il pagamento del lavoro fatto per lui.

Dopo la denuncia, Abbas è finito sotto processo per minaccia. Ieri mattina per lui si è tenuta la prima udienza, rinviata dal giudice Federico Simonelli al 29 marzo prossimo, per sentire i primi testimoni citati dal pm Francesca D’Arienzo.