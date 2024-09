Minaccia di farla finita in casa. I carabinieri: "Un’ora di trattativa, così siamo riusciti a salvarlo"

"A volte un abbraccio può salvare la vita". È il racconto del maresciallo Raffaello Montanaro, comandante della stazione di Pieve Torina, che insieme al carabiniere Alex D’Ancona ha salvato la vita a un 55enne in un piccolo comune dell’entroterra maceratese. Questi aveva deciso di farla finita. Ma grazie alla segnalazione tempestiva della vicina di casa e all’intervento dei due uomini dell’Arma è stato evitato il peggio.

I fatti. Giovedì scorso, all’ora di pranzo, intorno alle 13, l’uomo avverte un’amica, la vicina, della volontà di porre fine alla propria vita con un messaggio Whatsapp e lei, allarmata, chiama subito il 112 mettendo in moto la macchina dei soccorsi. I carabinieri arrivano di corsa dal 55enne, che in quel momento è solo in casa. "Innanzitutto non è stato semplice trovarlo perché si era nascosto in una stanza e non rispondeva – spiega il maresciallo –, neanche alle chiamate da fuori. Una volta individuato, abbiamo iniziato a stabilire un contatto cercando di capire i motivi di quel gesto, quali fossero le sue necessità. Era in un fortissimo stato di agitazione e teneva in mano un grosso coltello da cucina puntato all’altezza del cuore, sul petto. Dopo qualche minuto siamo riusciti a convincerlo di mostrarsi, anche se ci ha detto subito: “Se vi avvicinate la faccio finita!“. È stato necessario quindi mantenere la distanza, cercando però di fare in modo che la persona coinvolta e noi operatori fossimo in sicurezza; lo stress va sempre gestito altrimenti si rischia di compromettere l’esito dell’intervento. La trattativa è durata oltre un’ora e lui non ha mai lasciato il coltello. Come se qualcosa in lui si fosse rotto all’improvviso". Alla base del malessere, motivi di natura personale e familiare. Ma piano piano le parole dei militari hanno toccato la sensibilità dell’uomo, che alla fine ha desistito posando l’arma a terra. Messo in sicurezza il coltello, il 55enne sarebbe scoppiato in lacrime chiedendo al maresciallo di poterlo abbracciare. "Mi ha anche ringraziato – spiega il maresciallo Montanaro –. Durante la trattativa, abbiamo cercato di spronarlo a vedere un’altra via d’uscita, convincendolo che c’è sempre un’alternativa, una soluzione". Il 55enne si è affidato alle cure dei sanitari dell’ospedale di Camerino, nel frattempo intervenuti sul posto. "Ci saremo anche dopo per lui – aggiunge il maresciallo – per vedere se possiamo essere d’aiuto. Dove non riusciamo noi, ci facciamo promotori di azioni con enti o chi di competenza, ma l’importante è cercare di dare risposte alle persone. Non siamo eroi, fa parte del nostro lavoro. Ed è una gioia sapere di aver salvato una vita". Nella carriera ultratrentennale, Montanaro ha avuto a che fare con tentati omicidi e arresti, ma è la prima volta davanti a un uomo con un coltello che voleva fare del male a se stesso. "Tutti, in particolare chi è in difficoltà, hanno la necessità di essere ascoltati", conclude.