Minaccia di morte genitori e sorelle

Minaccia di morte i genitori e le sorelle, condannato a tre anni e sei mesi un 20enne di Montecassiano. Gli episodi che gli vengono contestati erano cominciati nel marzo 2023. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Stefano Lanari, il ragazzo avrebbe maltrattato i genitori, con continue richieste di denaro per comprare sostanze stupefacenti, manifestando in modo violento e prevaricatore un’indole particolarmente aggressiva. Li avrebbe, quasi quotidianamente, minacciati di morte e alla madre avrebbe detto "ti faccio fare la fine di Pamela". Avrebbe minacciato il padre con un coltello che aveva in tasca. Li avrebbe aggrediti con schiaffi, pugni in testa e sul corpo, tirandoli per i capelli, distruggendo nel corso dei suoi raptus di rabbia incontrollata i mobili dell’abitazione e costringendo i suoi genitori a vivere nella paura e nell’umiliazione. Se la sarebbe presa, secondo l’accusa, anche con le sue due sorelle.

Ad una avrebbe chiesto soldi con messaggi vocali minacciosi, tipo "mi servono 40 euro, io ti ammazzo, non aspetto più, ti ammazzo non di botte ma a coltellate. Non dico altro". E in questo modo avrebbe costretto una delle due sorelle a consegnargli 42 euro. Stessa cosa avrebbe fatto anche con l’altra sorella, dicendole "o mi dai i soldi o ti ammazzo", costringendola, in diverse occasioni, a consegnargli varie somme di denaro, da 10 euro fino a 50 euro.

Ieri in tribunale a Macerata il ragazzo, che è accusato dei reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione, è stato condannato a tre anni e sei mesi dal giudice Francesca Preziosi. L’imputato è difeso dall’avvocato Simone Matraxia.