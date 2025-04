Minaccia di morte un barista: a processo

"Io ti ammazzo, brucio tutto". Un anziano barista minacciato e aggredito da un cliente perché si era rifiutato di fargli il caffè: in piena pandemia era entrato nel locale senza mascherina. È finito sotto accusa per lesioni personali aggravate e minacce un tunisino di 52 anni, Alì Ferchchi. L’episodio era avvenuto il 30 maggio 2020, in un bar a Recanati, gestito da un anziano e da suoi figlio. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Sabina Antognozzi, il tunisino avrebbe morso il dito della mano destra dell’anziano barista e prendendolo a spintoni, quindi gli avrebbe sferrato calci alle gambe. Poi gli avrebbe sbattuto una porta in faccia, facendolo cadere a terra di schiena e provocandogli la frattura di alcune costole e una ferita da morso.

Lo avrebbe minacciato, urlandogli contro frasi come "io ti ammazzo, brucio tutto, dammi quel caffè". Il raptus incontrollato del tunisino era iniziato quando l’anziano, in quel momento solo dietro il bancone, si era rifiutato di fargli un caffè, visto che l’uomo era entrato nel bar senza mascherina. Da qui la reazione violenta del tunisino, non un cliente abituale del bar ma comunque una faccia già vista. Nel corso della sfuriata, il tunisino aveva spinto e buttato contro il bancone l’anziano barista, spaccando anche il tramezzo in plexiglas posto sul bancone. Dopo che il tunisino si era allontanato, continuando a minacciare il barista dal marciapiede, erano intervenuti i carabinieri. L’anziano era finito al pronto soccorso dell’ospedale di Recanati: per lui trenta giorni di prognosi. Aveva riportato la frattura di due costole, l’infrazione di un’altra costola, con un minimo versamento, e una ferita da morso al secondo dito della mano destra. Ieri in tribunale a Macerata, davanti al giudice Barbara Angelini, la vittima, che non si è costituita parte civile, ha raccontato l’episodio, ed è stato sentito anche il figlio, che era arrivato poco dopo l’aggressione nei confronti del padre.

La prossima udienza è stata fissata per il 14 ottobre, quando verranno sentiti un testimone del pubblico ministero e l’imputato, che darà la sua versione dei fatti. Infine, il giudice, chiusa l’istruttoria, pronuncerà la sentenza. L’imputato è difeso dall’avvocato Sabrina Serfaustini.

Chiara Marinelli