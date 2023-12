Minaccia di uccidere la fidanzata: 21enne a processo

Appena uscita da un periodo difficile, una ragazza sarebbe finita in una relazione con un ragazzo possessivo e violento, che l’avrebbe picchiata più volte minacciando di uccidere lei e la sua famiglia. Per questo ora lui, 21enne di Chieti, è sotto processo per stalking. All’epoca dei fatti, che sarebbero avvenuti tra il dicembre 2021 e l’aprile 2022 a Porto Recanati, la giovane non aveva ancora 18 anni. Trafficando online, la ragazza aveva conosciuto l’abruzzese. Poi si erano incontrati ed era iniziata una relazione. Ben presto però i familiari avrebbero rilevato l’eccessiva gelosia del ragazzo, che non voleva che la fidanzata uscisse con le amiche o parlasse con altri. Con il tempo le cose sarebbero peggiorate. Il teatino avrebbe iniziato a minacciare sia la ragazza sia i genitori, dicendo che avrebbe dato fuoco all’attività della madre e che le avrebbe uccise entrambe. Poi ci sarebbero state le percosse: una volta avrebbe causato alla ragazzina un ematoma, un’altra volta una ferita alla mano, poi le avrebbe tirato i capelli. "Così capisci cosa può succederti se sbagli" le avrebbe detto in una occasione. La ragazzina, inondata dai messaggi di minaccia e di insulti, avrebbe a un certo punto provato a lasciarlo, ma lui avrebbe reagito con nuove minacce e dicendo anche che si sarebbe ucciso anche lui se lei avesse chiuso quella relazione. Sempre più disperata, la giovane avrebbe iniziato a farsi dei tagli sulle braccia, chiudendosi sempre di più nella disperazione. Ma a quel punto i genitori avevano chiesto aiuto ai carabinieri, denunciando l’abruzzese. Ora lui è sotto processo per stalking. Ieri, nella prima udienza davanti al giudice Federico Simonelli, l’avvocato difensore Italo Colaneri ha chiesto una perizia psichiatrica, dicendo che il ragazzo è molto provato. Alla richiesta si sono opposti il pm Francesca D’Arienzo e l’avvocato Michele Pagano, parte civile per la famiglia della ragazza. Il giudice ha rigettato la richiesta e nella prossima udienza saranno sentiti i testimoni dell’accusa.