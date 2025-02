Minaccia e rapina i compagni: minore arrestato

Un minorenne rapina, minacciandoli con un collo di bottiglia rotta, due suoi coetanei, ma dopo un tentativo di fuga è stato arrestato e condotto a Bologna al centro di prima accoglienza per minori. L’episodio di violenza è avvenuto a Recanati. Il giovane, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol, ha minacciato le vittime con il collo di una bottiglia di vetro rotta costringendole a consegnare i dispositivi elettronici che custodivano all’interno dei loro zaini. Il grave fatto è avvenuto nel giardino della "Parole interrotte", area che si trova fra via Aldo Moro e il sottopasso di via Brodolini, in zona Fonti San Lorenzo. Lì, al mattino, si ritrovano diversi studenti prima di entrare a lezione e quando escono prima di ritornare a casa.

L’episodio è avvenuto verso le 13 di lunedì scorso. Il giovane, dopo aver ottenuto smartphone e cuffiette dalle vittime, un ragazzo e una ragazza, ha obbligato il primo a seguirlo in una tabaccheria della zona per acquistare altri oggetti: non avendo denaro o carte di pagamento, ha cercato di far pagare l’acquisto alla vittima stessa. Nel frattempo, il comandante della stazione dei carabinieri di Recanati, il luogotenente Angelo Pardi, ricevuta la segnalazione dell’accaduto, si è recato sul posto incontrando dapprima la ragazza, che era in attesa del ritorno del suo compagno. Cosa che è avvenuta di lì a poco. Il luogotenente Pardi era in borghese, ma il minorenne, protagonista della rapina, appena si è accorto della sua presenza è scappato via dirigendosi verso via Martiri di Spagna. Il comandante, sebbene fuori servizio, lo ha inseguito per circa cento metri prima di riuscire a bloccarlo e a trovargli addosso la refurtiva, fra cui un paio di cuffie sottratte alle vittime. Secondo alcune segnalazioni precedenti, il giovane aveva già mostrato atteggiamenti minacciosi nei confronti di altri studenti nella stessa zona, in particolare nelle ore mattutine, prima dell’inizio delle lezioni. Alcuni testimoni lo avevano descritto come visibilmente alterato già di prima mattina. Dopo l’arresto, il minore è stato condotto presso il centro di prima accoglienza dell’istituto penale minorile di Bologna, su disposizione della Procura per i Minorenni di Ancona, in attesa dell’udienza di convalida.

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle aree frequentate dagli studenti e sul fenomeno del consumo di alcol tra i minori. Le forze dell’ordine ribadiscono l’importanza di segnalare tempestivamente episodi sospetti e sottolineano il loro impegno nel garantire la sicurezza della comunità.