Minaccia i carabinieri, denunciato

Disturba in un locale sul lungomare sud e quando arrivano i carabinieri si rivolge ai militari con frasi offensive e li minaccia: è finito nei guai un 26enne di Morrovalle. I carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Civitanova hanno denunciato il 26enne per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale nonché per rifiuto di fornire le proprie generalità. Tutto è cominciato intorno alle 5 dell’altro ieri, quando è arrivata al 112 la richiesta di intervento: un ragazzo stava dando fastidio in un noto locale di intrattenimento notturno sul lungomare Piermanni. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, lo hanno subito rintracciato e controllato. Ma il giovane ha reagito. Prima si è rifiutato di fornire le generalità per essere identificato, poi, rivolgendosi ai militari che stavano effettuando il controllo, li ha minacciati e si è rivolto a loro con frasi oltraggiose.