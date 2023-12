Minaccia vicini nelle Sae. Davanti al giudice 59enne

Minacciati con un’accetta da un vicino di Sae, e costretti a trasferirsi e a far cambiare la scuola ai figli per non correre il rischio di incrociarlo ancora. È quanto avrebbe subito una coppia per mesi. Ora però l’uomo che li avrebbe tormentati, il tunisino Abdellatif Grissi, 59enne, è sotto processo per l’accusa di atti persecutori, e almeno per un po’ dovrà tenersi alla larga da quella famiglia. I fatti sarebbero iniziati nel villaggio Sae di Vallicelle a Camerino nel 2021. Il tunisino si sarebbe convinto che la coppia lo seguisse, e avrebbe iniziato a prendersela con loro con comportamenti sempre più inquietanti. Nel 2022 la situazione sarebbe peggiorata, fino alla sera in cui, brandendo una accetta, Grissi si sarebbe presentato dai vicini urlando frasi sconnesse e minacciose.

Dopo quell’episodio, i due si erano trasferiti in un altro Comune, spaventati anche per la sicurezza e la tranquillità dei loro bambini piccoli, già abbastanza turbati dagli episodi a cui si erano trovati ad assistere. Ma Grissi non si sarebbe arreso. Lo scorso agosto avrebbe incrociato l’uomo in auto lungo la statale 256, da Muccia a Camerino, e avrebbe tentato di speronarlo, poi lo avrebbe seguito mettendo in atto manovre rischiose. Un’altra volta lo avrebbe molestato mentre stava lavorando, creando anche in questa occasione una situazione di pericolo. Anche la donna sarebbe stata seguita dal nordafricano, e costretta a far intervenire i carabinieri, come già avvenuto nelle altre occasioni. Alla fine per Grissi, sottoposto anche alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla famiglia di ex vicini, è scattato il giudizio immediato, e ieri mattina in tribunale a Macerata si è aperto il processo. Il giudice Domenico Potetti ha rinviato l’udienza ad aprile, per sentire i testimoni citati dal pm Francesca D’Arienzo. Anche l’imputato, difeso dall’avvocato Paolo Cecchetti, potrà dare la sua versione. In udienza la coppia si è costituita parte civile, con l’avvocato Giovanna Sartori. A quanto sembra, anche altri residenti del villaggio Sae di Vallicelle avrebbero subito i comportamenti minacciosi del nordafricano, e questi episodi sarebbero stati denunciati ai carabinieri di Camerino.

