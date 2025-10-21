"Minacciato e offeso dagli ultrà, ora denuncio"

Ci saranno strascichi per il pre partita tra Civitanovese e Sangiustese e non saranno solo sportivi. Perché c’è, certo, un’altra sconfitta casalinga che inchioda i rossoblù in fondo alla classifica, ma c’è anche il capitolo del rapporto tra alcuni tifosi e il presidente Mauro Profili, un rapporto deteriorato da tempo e che domenica ha segnato una pesante escalation. Uno scontro fisico, con il patron della società che ha affrontato un gruppetto di ultras entrato all’interno dello stadio, mentre le squadre iniziavano il riscaldamento, per esporre uno striscione contro Profili. Che, siccome si trovava sul rettangolo di gioco, li ha affrontati in un corpo a corpo, stoppato da agenti della polizia. Tanta tensione che Profili ha pagato sul piano fisico perché, poche ore dopo, non si è sentito bene e si è recato al pronto soccorso dell’ospedale di Fermo.

"Come sto? Abbastanza bene, ma è venuto il momento di dire basta. Passo alle denunce".

Le bombe carta al tiro a volo dove lei gestisce il bar, le pesanti minacce ricevute, domenica lo striscione e la colluttazione con i tifosi. Ha pensato di mollare?

"Voglio chiarire che stiamo parlando dell’atteggiamento di alcuni tifosi. Non tutti la pensano come loro. Che poi ci sia una ostilità nei miei confronti, e che venga orchestrata la contestazione, credo sia ormai lampante e dopo la partita di Montefano avevo anche chiesto più controlli e invece mi trovo con tre o quattro tifosi che, senza aver pagato il biglietto, sono entrati in campo e per appendere uno striscione non autorizzato in cui vengo insultato. Penso ci sia anche un problema di sicurezza in tutto questo, perché vorrei capire come è stato possibile che abbiano potuto farlo indisturbati. In ogni caso la questione è in mano al mio avvocato, Gabriele Cofanelli, e se ci sono gli estremi per denunciare vado avanti".

Come si esce da questa crisi che non è solo di risultati?

"Non con questi atteggiamenti, perché ho dovuto subire tanto, anche minacce, e aggiungo che domenica scorsa non mi sono sentito tutelato dalle forze dell’ordine. Mi chiedo per esempio come quei tifosi abbiamo potuto entrare allo stadio senza avere il biglietto".

Gli ultras se la sono presa anche con l’amministrazione comunale, perché qualche giorno fa in piazza troneggiava uno striscione contro il sindaco e il vice sindaco.

"Penso che per un certo periodo, soprattutto quello pre elettorale, il sindaco abbia parlato con un certo tifo, ma oggi forse i rapporti si sono raffreddati".

Lorena Cellini