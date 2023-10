Mini biblioteca vandalizzata ai giardini Anna Frank

Una mini biblioteca vandalizzata e mai ripristinata. Ai giardini Anna Frank, nel quartiere Risorgimento, la piccola casetta in legno utilizzata per il progetto Bookcrossing da diversi giorni è stata divelta, con buona probabilità per mano di qualche vandalo. Una cittadina aveva condiviso sui gruppi social l’immagine della struttura in legno buttata a terra già dieci giorni fa e ciò che ne rimane ora è soltanto il palo di sostegno, mentre della casetta non vi è nessuna traccia. L’iniziativa era stata promossa da Comune, Cooperativa Sociale Pars e dal Team Stammibene, coordinato dal Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’Ast di Macerata interessando, oltre al parco di via Goito, anche le aree verdi della chiesa di San Gabriele e Santa Maria Apparente. Aprendo la finestrina della mini biblioteca, gli utenti possono prendere in prestito un libro, per poi riporlo nella casetta una volta letto. Un bel modo di condividere il sapere, se non fosse per la maleducazione di qualcuno.

f. r.