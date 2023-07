Mini serie su Leopardi, la produzione cerca dei bambini ’attori’

Al via questo weekend, a Porto Recanati, i casting ufficiali per trovare dei baby attori che prenderanno parte alla mini serie Rai, in due puntate, dal titolo "Giacomo Leopardi, vita e amori del Poeta", per la regia di Sergio Rubini. Le riprese sono previste tra settembre e ottobre e si svolgeranno tra Marche e Lombardia. La miniserie racconta appunto la storia del grande poeta recanatese, a partire dalla propria infanzia. Perciò, la produzione sta cercando degli interpreti di Giacomo Leopardi e dei suoi fratelli (bambini tra i 9 e i 12 anni e bambine tra gli 8 e gli 11 anni). Non sono richieste esperienze di recitazione, però è necessario un italiano senza inflessioni troppo marcate. Coloro che vorranno partecipare al casting, potranno recarsi domenica (dalle 10 alle 18) all’ufficio Iat di piazza Brancondi. Altrimenti, potrà inviare via mail la candidatura entro domenica: [email protected], allegando quattro foto e un breve video di presentazione, indicando generalità, luogo di provenienza e contatto telefonico.